الامارات | 665 طالباً وطالبة يشاركون في دورة «أجيال الشرطة» بالفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت في الفجيرة فعاليات الدورة الصيفية «أجيال الشرطة» في نسختها الـ20 للطلبة، والسادسة للطالبات، بمشاركة 665 طالباً وطالبة من مختلف مدارس الإمارة، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وافتتح نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، العميد محمد بن نايع الطنيجي، الدورة رسمياً، خلال حفل شهد حضور عدد من القيادات الشرطية، حيث قام بجولة تفقدية اطلع خلالها على مختلف البرامج التي تقدمها الدورة.

وقال الطنيجي إن «أجيال الشرطة» يعكس التزام الشرطة بتنشئة جيل واعٍ، يمتلك المهارات والقدرات التي تؤهله لتحمل المسؤولية، وخدمة وطنه ومجتمعه في المستقبل.

وأشار إلى أن الدورة لا تقتصر على الجانب الأمني أو التدريبي، بل تمتد لتشمل مفاهيم متقدمة في بناء الشخصية، وتعزيز الانتماء، وتنمية الحس الوطني.

وأكد القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، أن دورة «أجيال الشرطة» تشهد إقبالاً متزايداً عاماً بعد عام، ترجمةً لتوجيهات صاحب السموّ حاكم الفجيرة، التي تؤكد أهمية ترسيخ الوعي الأمني في نفوس النشء، لما يمثّله من ركيزة أساسية في بناء المجتمع ونهضته.

إلى ذلك، أوضح رئيس فريق عمل «أجيال الشرطة»، العميد الدكتور سليمان سعيد المرشدي، أن البرنامج يتضمن محاضرات شاملة ومتنوعة، تشمل التصرف السليم في الحالات الطارئة، والسلامة المرورية، ومخاطر المخدرات، والتغذية الصحية، وأضرار التدخين، إضافة إلى مواضيع حول بناء الشخصية.