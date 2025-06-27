الامارات | ولي عهد أبوظبي يختتم زيارته لجمهورية بيلاروسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارته إلى جمهورية بيلاروسيا الصديقة التي شارك خلالها في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي وذلك نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وأعرب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للجانب البيلاروسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنياً سموّه لجمهورية بيلاروسيا وشعبها الصديق دوام التقدُّم والنماء والازدهار.