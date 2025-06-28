الامارات | استشارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - متى توزع أموال الشخص المفقود؟ وما حكم زواجه إذا غاب فترة طويلة وعاد بعد اعتباره ميتاً؟ (س.ل - دبي)

تعريف الشخص المفقود في القانون: هو الشخص الذي لا يعرف إذا كان حياً أو ميتاً.

ويحكم بموته إذا قام دليل على ذلك، أو بالأحوال التي يغلب فيها وفاته، وبشكل عام يجب على القاضي في جميع الأحوال أن يبحث عن المفقود لتحديد ما إذا كان حياً أو ميتاً قبل أن يحكم بوفاته.

ولا توزع أموال المفقود الذي حكم بموته إلا بانقضاء 15 سنة من تاريخ إعلان فقده، ويعتبر يوم صدور الحكم بموته تاريخاً لوفاته، وقد نظم القانون إدارة أمواله وأملاكه، فإذا لم يكن له وكيل، يعين له وكيل قضائي، وتنتهي حالة الفقد إذا تم التحقق من حياة المفقود أو وفاته، أو إذا حكم باعتباره ميتاً.

أما إذا حكم باعتباره ميتاً ثم ظهر حياً، فتعود زوجته إليه، إذا لم يدخل بها زوج ثانٍ أو إذا كان الأخير يعلم بحياة زوجها الأول، أو تزوجها أثناء العدة، وإذا تصرف الورثة في تركته ترد إليه عدا ما هلك منها.