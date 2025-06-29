الامارات | مركز البرشاء يضبط ويحجز 656 سكوتراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفقد نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، اللواء حارب محمد الشامسي، سير العمل في مركز شرطة البرشاء، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

واستمع إلى شرح حول نتائج الفرق الأمنية، الهادفة إلى ضبط أمن الطريق، والحد من الظواهر المرورية السلبية، وضبط المخالفين عبر نقاط تفتيش توزع في مختلف مناطق اختصاص المركز، حيث ضبط وحجز 656 سكوتراً بسبب خرق سائقيها القوانين المرورية.

واطلع على المؤشرات الاستراتيجية للمركز خلال العام الماضي، حيث حقق نسبة 100% في وجود الضابط المناوب في مواقع البلاغات، إلى جانب الاطلاع على نسبة التغطية الأمنية في مناطق الاختصاص، ومؤشر متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة، والنتائج الخاصة بمعدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف من السكان، ومعدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان، ونسبة البلاغات المُقلقة المعلومة من إجمالي البلاغات المُقلقة المجهولة.

وثمّن الشامسي دور قسم الشؤون الإدارية في تأهيل وإسعاد منتسبي المركز، من خلال المبادرات الموحدة على مستوى مراكز الشرطة، ومن ضمنها مبادرة تواصل وتراحم، والدعم اللوجستي والاجتماعي، والتحفيز الوظيفي، والصحة النفسية والجسدية، والتدريب والتأهيل، الأمر الذي أدى إلى تحقيق السعادة الوظيفية بنسبة 97% العام الماضي، كما بلغت نسبة تكريم وتحفيز الموظفين 100%، ونسبة الموظفين الذين تم تدريبهم 90% خلال الفترة ذاتها.