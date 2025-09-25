شكرا لقرائتكم خبر وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية يرأس وفد المملكة في الاجتماع الـ(74) للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الأستاذ خالد باوزير، وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الرابع والسبعون للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عُقد اليوم الأربعاء 2 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 24 سبتمبر 2025م في العاصمة الكويتية الكويت.

ويهدف الاجتماع إلى التحضير للاجتماع الوزاري الرابع والعشرون بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى مناقشة نتائج الاجتماع الخامس والثمانون للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماعات ذات العلاقة بهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، والعديد من المواضيع الأخرى في إطار عمل اللجنة.

واختتم الاجتماع أعماله بتوصيات للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن هذه المواضيع، والتي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع الوزاري الرابع والعشرون بعد المئة للجنة.