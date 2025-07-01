الامارات | بلدية دبي تُرسي عقد المرحلة الأولى لـ«تطوير محمية رأس الخور للحياة الفطرية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي ترسية عقد المرحلة الأولى من مشروع تطوير محمية رأس الخور للحياة الفطرية بكُلفة نحو 100 مليون درهم، بينما تصل الكُلفة الإجمالية للمشروع الذي سيُنفذ على مرحلتَين إلى 650 مليون درهم، بهدف تعزيز النُظم البيئية والتنوع البيولوجي، والحفاظ على استدامة الموائل الطبيعية، وترسيخ جاذبية المحمية مقصداً للسياحة البيئية المستدامة، بحيث توفر تجربة سياحية فريدة ومتكاملة، وترتقي بجودة حياة ورفاهية السكان والسياح.

وستمتد المرحلة الأولى على مساحة نحو 6.4 كيلومترات مربعة من أرض المحمية، ومن المتوقع إنجازها في نهاية العام المقبل، حيث ستعمل البلدية على إعادة تأهيل واستعادة وتحسين موائل أشجار المانغروف (القرم)، وذلك عبر زراعة أشجار جديدة، وزيادة الغطاء النباتي لأشجار القرم بواقع 60%، من 40 هكتاراً إلى 65 هكتاراً، فضلاً عن تنفيذ أعمال فتح القنوات وإعادة تأهيل الغابات، كما تشمل المرحلة الأولى من المشروع، إنشاء موائل جديدة وتطوير العديد من المواقع المستحدثة، بما في ذلك بحيرة المانغروف، وبحيرة الطرف الشمالي، وأحواض القصب، إضافة إلى إنشاء المحور الأخضر، حيث تمتد هذه المرحلة لتشمل أعمال الرصد والمراقبة البيئية بعد انتهاء أنشطة إعادة التأهيل.

وسترفع المرحلة الأولى من مساحة المسطحات المائية بواقع 144% لتصبح المساحة الكلية 74 هكتاراً، بما يسهم في تحقيق العديد من المكتسبات البيئية، أبرزها زيادة معدلات امتصاص ثاني أكسيد الكربون بنسبة 60%، إضافة إلى زيادة مساحة المسطحات الطينية (السبخات الملحية) في المحمية بواقع 10 هكتارات، وذلك لما لها من دور كبير في دعم النُظم الإيكولوجية والتنوع الحيوي بالمحمية.

وقال مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة: «يُمثّل مشروع تطوير محمية رأس الخور للحياة الفطرية، أحد أبرز المشاريع التي تنفذها بلدية دبي لتطوير البنية التحتية للمرافق البيئية في الإمارة، وتعزيز جاذبية مرافق ومحميات دبي كمناطق سياحية فريدة تمتاز بتنوعها البيئي والطبيعي والترفيهي، بما يدعم مستهدفات قطاع السياحة البيئية، ويرسّخ مكانة دبي أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم، ونموذجاً عالمياً لمدن المستقبل الأكثر استدامة».

وأضاف: «يُعدّ المشروع بتصميمه الفريد نقلة نوعية تعزز جهود ومكتسبات الإمارة في مجال تطوير وتنمية المحميات الطبيعية، وفق ممارسات مبتكرة تحقق النمو المستدام، وتعزز التوازن البيئي للنُظم الإيكولوجية».