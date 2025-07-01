الامارات | محمد بن راشد: هدفنا أن ينعم كل بيت إماراتي بالتماسك الأسري والاستقرار المالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكاديمية الاقتصاد الجديد، حيث اطلع سموه على برامج الأكاديمية التي تهدف إلى تعزيز قدرات المواطنين لاستيعاب التطورات المتسارعة في مجال الاقتصاد وريادة الأعمال وإدارة الموارد المالية، كما شهد سموه جانباً من البرنامج التدريبي «الثقافة المالية للأسرة - دبي.. كيف تستقر أسرتك مالياً؟»، الذي تنظمه هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «هدفنا أن ينعم كل بيت إماراتي بالتماسك الأسري والاستقرار المالي.. والوعي بالمستقبل وأدواته».

أهداف البرنامج

واستمع سموه بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، ووزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، إلى شرح من الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، الدكتورة ليلى فريدون، حول أهداف البرنامج التدريبي «الثقافة المالية للأسرة - دبي.. كيف تستقر أسرتك مالياً؟»، الذي يأتي ضمن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، الذي أطلقته حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بهدف دعم تأسيس ونمو الأُسر في دبي، بما يسهم في تعزيز استقرارها وترابطها، وترسيخ القيم المجتمعية، وتعزيز جودة حياة الأسر في الإمارة.

ونجح برنامج «الثقافة المالية للأسرة - دبي.. كيف تستقر أسرتك مالياً؟»، الذي تنظمه هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، منذ انطلاقه في تخريج 175 أسرة، ضمن ثلاث دفعات، كما سيعمل على تخريج ثلاث دفعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقالت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، إن برنامج الثقافة المالية للأسرة الذي يندرج ضمن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة بأن يكون تمكين الأسرة الإماراتية، وترسيخ تماسكها واستقرارها أولوية ضمن سياسات وخطط جميع الجهات.

وأكدت أن هيئة تنمية المجتمع في دبي ستستمر في التعاون مع شركائها، خصوصاً أكاديمية الاقتصاد الجديد، لطرح المزيد من البرامج التي تهدف إلى دعم الأسر في كل ما يتعلق بجوانب ومراحل حياتها.

دعم المقبلين على الزواج

ويستهدف البرنامج التدريبي منتسبي برنامج «أعراس دبي»، والذي أطلقته هيئة تنمية المجتمع في يناير عام 2024، بتوجيهات من سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بهدف توفير الدعم للمقبلين على الزواج من المواطنين في دبي، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يشجّعهم على الزواج، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري، حيث يتميز البرنامج بتغطية تكاليف حفلة الزفاف الرئيسة، وتوفير قاعات الزفاف ومجالس الأحياء بالمجان.

ويتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات والورش، بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين من هيئة تنمية المجتمع في دبي، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، و«الاتحاد للمعلومات الائتمانية».

ويهدف البرنامج إلى تمكين المقبلين على الزواج وحديثي الزواج من التخطيط المالي السليم، وإدارة الموارد المالية بفعالية، لضمان استقرارهم المالي على المدى الطويل، إضافة إلى التوعية بأهمية الادخار، وإدارة الميزانية الأسرية، وتفادي الوقوع في الديون التي قد تؤثر سلباً في استقرارهم الأسري، كما يستهدف مساعدة الزوجين على وضع ميزانية فعّالة وإدارة النفقات بطريقة مستدامة، وتخصيص الأموال للضروريات.

مسارات متكاملة

ويتم تقديم البرنامج بمسارات متكاملة تجمع بين الوعي المالي والنفسي والاجتماعي، انطلاقاً من أهمية هذا الترابط في بناء أسر متماسكة ومجتمعات مستقرة، حيث يزود البرنامج المشاركين، من خلال مساراته التدريبية، بخريطة طريق مبدئية لمستقبلهم المالي، تُمكّنهم من اتخاذ قرارات مدروسة تساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية بثقة ووعي.

ويقدم البرنامج التدريبي استراتيجيات متقدمة لإدارة الديون، وتشجيع الادخار لتحقيق الأهداف الرئيسة في الحياة مثل امتلاك منزل، وتربية الأطفال، والاستعداد للتقاعد، إضافة إلى تزويد الأزواج بمهارات التواصل البنّاء لمعالجة أي خلافات مالية.

ويشمل البرنامج أيضاً تعلم استراتيجيات الاستثمار الذكي وبناء الثروة، وفهم خيارات الادخار التقاعدي المختلفة، كما يتدرب المشاركون على كيفية التعامل مع التحديات المالية، مثل فقدان الوظيفة أو الطوارئ الطبية، وتحقيق التوازن المالي في الأوقات الصعبة.

تطوير جيل يفهم لغة المال

تهدف أكاديمية الاقتصاد الجديد إلى تطوير جيل يفهم لغة المال، ويواكب تطور الاقتصاد خطوة خطوة، من خلال رفع وعيهم الاقتصادي والاستثماري والمالي، عبر مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة.

وتقدم الأكاديمية برامج تدريبية سريعة، تجمع بين العمق الأكاديمي والمرونة العملية، ما يجعلها نموذجاً تعليمياً فعّالاً يلبي احتياجات الطموحين في مختلف المجالات، وتغطي البرامج مجالات حيوية مثل ريادة الأعمال، والعقارات، والاستثمار، والوعي المالي، ما يمنح المشاركين فرصة لتوسيع آفاقهم المهنية، وصقل مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات السوق. ولأن تحقيق الاستفادة القصوى يتطلب توازناً بين الكثافة والجاذبية، تضمن الأكاديمية تقديم محتوى تعليمي مُحكم يراعي احتياجات المشاركين المختلفة.

ومن خلال الدمج الدقيق بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، تتيح هذه الدورات للمشاركين تطبيق المفاهيم المكتسبة بشكل فعّال في سياقات حقيقية. ومع إيقاع التغيرات السريعة في بيئات الأعمال، توفر هذه البرامج أدوات عملية تجعل المشاركين أكثر استعداداً للتعامل مع التحديات بثقة وكفاءة.

• 175 أسرة تخرجت في البرنامج منذ انطلاقه.

• البرنامج التدريبي «الثقافة المالية للأسرة ــ دبي.. كيف تستقر أسرتك مالياً؟»، أطلقته هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، ضمن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة».