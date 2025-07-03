الامارات | أسرة «يقين»: محمد بن راشد أعاد لطفلتنا الأمل في الشفاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكفّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بكُلفة علاج الطفلة السورية يقين إبراهيم كناكر، التي تعاني مرض ضمور العضلات الشوكية، وهو مرض جيني نادر يتطلب علاجاً عاجلاً.

وكانت أسرة الطفلة نشرت مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ناشدت فيه مساعدتها لإنقاذ حياة ابنتها، خصوصاً أن العلاج تتجاوز كلفته سبعة ملايين درهم، ولا يتوافر إلا في عدد محدود من المستشفيات في العالم، ومن ضمنها مستشفى الجليلة للأطفال في دبي.

وأكد والد الطفلة، إبراهيم كناكر، أن مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل معه بشكل مباشر، وأبلغه بأن سموه سيتكفل بكامل تكاليف علاج الطفلة «يقين».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لا أجد كلمات تعبّر عن التقدير والامتنان لهذه اللفتة الإنسانية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. شعوري لا يوصف، لقد أعاد سموه إلى ابنتي وأسرتي كلها الأمل، فهذا الموقف لن ننساه أبداً، وسيظل محفوراً في ذاكرتنا ما حيينا».

وعن حالة الطفلة «يقين»، قال الأب: «تعاني (يقين) أعراضاً لم نفهمها منذ ولادتها في سورية، وبعد محاولات كثيرة قررنا المجيء إلى دولة الإمارات خصيصاً للتشخيص وطلب العلاج، وهنا وجدنا الرعاية، والرحمة، والاستجابة السريعة من قيادة لا تعرف المستحيل».

من جانبها، عبّرت والدة الطفلة، هيفاء عبدالعزيز فروج، عن بالغ سعادتها باللفتة الإنسانية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتكفّل سموه بعلاج طفلتها «يقين» من مرض يهدد حياتها. وأضافت: «فرحتي كبيرة ولا توصف بهذا الموقف الإنساني تجاه طفلتي التي استعادت الأمل في الشفاء، وهذا ليس غريباً على قيادة الإمارات التي تتجلى مواقفها الإنسانية في الكثير من المبادرات الإغاثية العاجلة لمساعدة المحتاجين، وتخفيف المعاناة عن المرضى، خصوصاً الأطفال».

وقالت الأم: «إن هذه اللفتات الإنسانية والمبادرات الكريمة أصبحت صفات مميزة في مسيرة الإنسانية».

ولاقى الفيديو الذي نشرته الأسرة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن تضامنهم مع الطفلة.

ويعد مرض ضمور العضلات الشوكية من الأمراض الوراثية النادرة التي تصيب الأطفال في سن مبكرة، وتؤثر في قدراتهم الحركية، وتحتاج إلى علاج مبكر لإنقاذ حياتهم، وتحسين فرص تعافيهم.

من جانبه، ثمّن أمين عام هيئة الأعمال الخيرية العالمية، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، اللفتة الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن تكفل سموه بعلاج الطفلة «يقين» يجسّد نموذجاً متجدداً للعطاء الإنساني اللامحدود الذي عُرف به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال الخاجة: «الطفلة (يقين) تعاني مرض ضمور العضلات الشوكية، وهو من الأمراض النادرة التي تتطلب علاجاً باهظ الكلفة، إذ تتجاوز كُلفة الحقنة الواحدة سبعة ملايين درهم، ويجب أن تُعطى قبل أن تكمل الطفلة (يقين) عامها الثاني، لأن التأخير يؤدي إلى تعقيد العلاج، وارتفاع كلفته بشكل كبير».

وأضاف: «كثير من هذه الحالات يرد إلى الهيئة من أسر محدودة الدخل، لعرضها على أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، وأسرة الطفلة (يقين) من الأسر محدودة الدخل، وكان من الصعب جداً على والدها تحمّل نفقات العلاج بمفرده». وتابع: «إن تكفّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعلاج الطفلة ليس بالأمر الجديد، فسموّه قدوة في ميادين الخير والعطاء الإنساني، والسند والداعم دائماً لكل محتاج على أرض الدولة».

واختتم الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة قائلاً: «نحن في هيئة الأعمال الخيرية العالمية نُشيد بهذه المبادرة الإنسانية الكبيرة، التي تُعيد الأمل للحالات الحرجة، وتُجسّد معنى القيادة الرحيمة، والإنسانية المتجذرة في نهج دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة».

مستشفى الجليلة للأطفال يستقبل «يقين»

أعلن مستشفى الجليلة للأطفال، التابع لـ«دبي الصحية»، عن استقباله حالة الطفلة الطفلة السورية يقين إبراهيم كناكر، التي تعاني مرض ضمور العضلات الشوكية، مؤكداً أنه سيباشر إجراء الفحوص الطبية اللازمة، بما في ذلك الاختبارات الجينية وفحص الأجسام المضادة.

وقال المستشفى لـ«الإمارات اليوم»، إن الفريق الطبي المختص سيعمل على استكمال جميع التقييمات الضرورية تمهيداً لبدء خطة العلاج، التي تشمل التحضير لإعطاء الطفلة العلاج الجيني، ومتابعة حالتها بشكل دقيق، لضمان أفضل استجابة ممكنة للعلاج.

والد الطفلة:

• اللفتة الإنسانية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لن ننساها أبداً، وستظل محفورة في ذاكرتنا ما حيينا.

والدة الطفلة:

• فرحتي كبيرة ولا توصف بهذا الموقف الإنساني تجاه طفلتي، وهذا ليس غريباً على قيادة الإمارات.

• الفريق الطبي المختص في مستشفى الجليلة سيعمل على استكمال جميع التقييمات الضرورية تمهيداً لبدء خطة العلاج.