الامارات | امتحانات الإعادة تنطلق اليوم للصفوف من الرابع إلى الـ 12

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، امتحانات الإعادة لطلبة الصفوف من الرابع إلى الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وتستمر حتى 10 من الشهر ذاته، وذلك من الساعة 9:00 صباحاً إلى 11:00 صباحاً، وسط تعليمات تنظيمية دقيقة، لضمان حسن سير الامتحانات.

وأكّدت الوزارة ضمن تعليماتها الخاصة بامتحانات الإعادة التي اطلعت «الإمارات اليوم» عليها، أن امتحانات الإعادة «فرصة أخيرة» للطلبة الذين لم يحققوا درجة النجاح بإحدى مواد المجموعة (A) في نهاية العام الدراسي 2024-2025، وتشمل جميع طلبة الصف الـ12 بغض النظر عن المسار الأكاديمي.

وقالت الوزارة، إن امتحانات الإعادة تُعقد إلكترونياً في المدارس، وينبغي على الطلبة الحضور الفعلي، مصطحبين أجهزتهم المحمولة الشخصية، لاستخدامها أثناء أداء الاختبارات، مشيرة إلى أن طلبة الصف الـ12 في المدارس الخاصة يؤدون امتحاناتهم داخل المدارس الحكومية تحت إشراف مشترك من إدارات المدارس، لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات وتطبيقها بشكل موحد.

وسمحت الوزارة باستخدام الآلة الحاسبة العلمية في اختبارات الرياضيات والكيمياء والفيزياء، وألزمت طلبة مسار النخبة باستخدام آلة حاسبة مزودة بخاصية الرسوم البيانية في اختبار الرياضيات.

وأفادت الوزارة بأن إدارات المدارس في المسارين العام والمتقدم ستوزع الجدول الدوري ورقياً لاختبار الكيمياء، بينما يُتاح الجدول إلكترونياً عبر منصة Swift Assess لطلبة النخبة فقط.

ودعت الوزارة الطلبة إلى الالتزام بالجدول الزمني المعتمد، وعدم التخلف عن أي من الاختبارات، موضحة أن الطالب الذي يحقق نتيجة تفوق الحد الأدنى في امتحان الإعادة، يُمنح فقط الحد الأدنى للنجاح في المادة، ما يجعل هذه الاختبارات حاسمة في تحديد مصيرهم الدراسي.

وبحسب الجدول الزمني، يبدأ طلبة الـ12 بمختلف المسارات امتحاناتهم اليوم باختبار مادة الرياضيات، ثم يؤدون يوم الإثنين المقبل اختبار الفيزياء في الفترة الصباحية، يليه اختبار الدراسات الاجتماعية من الساعة 12:00 إلى 2:00 بعد الظهر.

ويخضع الطلبة لاختبار اللغة العربية يوم الثلاثاء المقبل في الفترة الصباحية، يليه امتحان الكيمياء في الفترة المسائية من الساعة 12:00 إلى 2:00 بعد الظهر.

ويؤدي الطلبة امتحان اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء التاسع من يوليو في الفترة الصباحية، ثم الأحياء بعد الظهر، وتُختتم الامتحانات يوم الخميس 10 يوليو باختبار مادة التربية الإسلامية صباحاً.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الإعادة في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، ستركز على مقررات الفصل الدراسي الثالث فقط، مشيرة إلى أنه لا يوجد حد أقصى لعدد مواد الإعادة التي يحق للطالب التقدم لاختبارها.

وحذّرت من أن الغياب عن اختبارات الإعادة حتى لو كان بعذر مقبول، لا يمنح الطالب حق الحصول على اختبار تعويضي، مشددة على ضرورة الالتزام التام بالحضور وفق المواعيد المعتمدة.

بدورها، أكّدت المدارس في رسالة توجيهية إلى أولياء الأمور، أن أداء الاختبارات «عن بُعد» غير مسموح به في معظم الحالات، بما في ذلك الحالات المرضية المؤقتة داخل الدولة، والتي لا تُعد مبرراً مباشراً للاختبار عن بُعد. وأوضحت المدارس أنه يتم التنسيق في هذه الحالات لتشكيل لجنة داخل المدرسة، تحت إشراف طبي، لتمكين الطالب من أداء الاختبار حضورياً.

وأوضحت المدارس في رسالتها أنه تُستثنى فقط من هذا القرار الحالات المعتمدة من اللجنة الطبية المتخصصة في القطاع، والتي يُثبت فيها أن الطالب غير قادر على الحضور لأسباب صحية موثقة بتقرير طبي معتمد.