الامارات | ماذا تفعل إذا كنت طالباً إماراتياً يدرس في جامعة بالخارج لا تستوفي المعايير الجديدة؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن أي طالب إماراتي يدرس فعليا في جامعة بالخارج، وليس متأكدًا من استيفائها للمعايير الجديدة، فمن الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة السماح المحددة، وفقا للقرار رقم (5) لسنة 2025 الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الذي يركز على تنظيم وضبط عملية الدراسة الجامعية للطلبة المواطنين خارج الدولة، ويمنح الطلبة الحاليين مدة سنة كاملة لتوفيق أوضاعهم اعتبارًا من تاريخ بدء سريان القرار.

مراجعة التصنيف

وقالت: "خلال هذه الفترة يجب على الطالب مراجعة تصنيف جامعته الحالية والتحقق من انطباق الشروط عليها من خلال الوزارة بشأن التخصص أو الجامعة، كما يمكنه الاطلاع على القائمة المعتمدة للبرامج والجامعات المتوفرة على موقع الوزارة".

دراسة الخيارات البديلة

وقالت: "إذا اتضح للطالب أن جامعته لا تستوفي المعايير المطلوبة، ينبغي أن يبادر بـ"البحث عن جامعات بديلة"، تستوفي التصنيفات المطلوبة، ويمكنه نقل ساعاته الدراسية إليها، إذ تقبل العديد من الجامعات بانتقال الطلبة في منتصف البرنامج، خاصة إذا كانت الجامعة البديلة ذات تصنيف أعلى.

طلب استثناء

وأوضحت: "إذا كانت ظروف الطالب لا تسمح بالانتقال بسهولة إلى جامعة أخرى، يمكنه إعداد ملف طلب استثناء يتضمّن شرحًا مفصلًا لوضعه مرفقًا بالمستندات الداعمة، وتقديمه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تُحيل الوزارة الطلب إلى لجنة الاستثناءات المختصة، التي ستنظر في كل حالة على حدة، وتُقرر ما إذا كان بالإمكان منحه استثناءً يتيح له مواصلة دراسته والاعتراف بشهادته رغم عدم استيفاء الجامعة للمعايير المعتمدة".

وشددت الوزارة على أهمية التصرف بسرعة لضمان توافق وضع الطالب الأكاديمي مع الضوابط الجديدة، أو للحصول على استثناء في حال انطبقت عليه الشروط، وذلك لتفادي عدم الاعتراف بشهادته عند التخرّج.