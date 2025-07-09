الامارات | ملفات خريجي الثانوية "متاحة" في إدارات المدارس حتى الجمعة القادمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم في الدولة طلاب الصف الثاني عشر، وأولياء أمورهم، إلى الحضور إلى مقار المدارس خلال الأسبوع الجاري لاستلام ملفاتهم الدراسية الخاصة، وذلك في موعد أقصاه يوم الجمعة الموافق لـ11 يوليو 2025، والذي يصادف آخر يوم لدوام الإدارات المدرسية قبل بدء الإجازة الصيفية للعاملين.

عملية الاستلام

وأوضحت الإدارات أن عملية الاستلام تبدأ اعتباراً من أول من أمس وتستمر حتى الجمعة 11 يوليو، مؤكدة أهمية الالتزام بهذه الفترة الزمنية لضمان إتمام إجراءات التخرج بسلاسة، وتفادي أي تأخير في المعاملات المرتبطة بالتقديم للجامعات أو التصديق الرسمي للوثائق.

الدور الثاني

ونبّهت الإدارات إلى أن طلبة الدور الثاني (الإعادة) لن يتمكنوا من استلام ملفاتهم في الوقت الراهن، حيث يشترط الانتظار حتى إعلان نتائجهم، وبيّنت أن هذه الخطوة تأتي حرصاً على تنظيم العملية بشكل دقيق، وضمان جاهزية الملفات كاملة بعد صدور الدرجات النهائية.

خطوة داعمة

وفي خطوة داعمة، خصصت بعض الإدارات المدرسية أوقاتًا محددة لتقديم المساعدة والإجابة عن استفسارات الطلبة، وأعلنت مدارس عن توفير شؤون الطلبة، لدعم الطلبة الذين لديهم أي أسئلة حول ملفاتهم الأكاديمية، مشجعةً الجميع على الاستفادة من هذه الجلسة التفاعلية.

خطوات إجرائية

وأكدت إدارات المدارس أن استلام الملفات يعد من الخطوات الإجرائية المهمة قبل مغادرة المدرسة، كونه يشتمل على وثائق رسمية ضرورية للتسجيل الجامعي أو للاستخدام المستقبلي، مشيرة إلى أن التعاون والتفاعل الإيجابي من أولياء الأمور والطلبة يسرّع من وتيرة إنجاز المعاملات.

إنهاء المتطلبات

ويأتي هذا التنظيم ضمن جهود الإدارات التعليمية لتسهيل إنهاء متطلبات العام الدراسي بكفاءة، مع الحرص على إبقاء أولياء الأمور على اطلاع كامل بكافة الإجراءات من خلال القنوات الرسمية للتواصل، ومنصات الصفوف الدراسية الإلكترونية،

آليات رقمية

ويُذكر أن المدارس لجأت هذا العام إلى آليات رقمنة متطورة في حفظ البيانات، ما سهّل عملية تجهيز الملفات، وساهم في تسريع إجراءات الاستلام للطلبة الخريجين.

ختام اختبارات الإعادة

ويختتم طلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر، في مختلف المسارات التعليمية، امتحانات الاعادة للعام الأكاديمي 2024-2025، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم يوم الخميس 10 يوليو الجاري، وتُطبّق تلك الاختبارات على الطلبة الذين لم يحققوا درجة النهاية الصغرى في أي مادة دراسية ضمن المجموعة A في نهاية العام الدراسي، ويُمنح الطالب الدرجة الأعلى بين نتيجة نهاية العام ودرجة الإعادة.