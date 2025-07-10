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الامارات | رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين بوفاة الأميرة بزة بنت سعود

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أبوظبي ـ وام 0 تبليغ

  • الامارات | رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين بوفاة الأميرة بزة بنت سعود 1/2
  • الامارات | رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين بوفاة الأميرة بزة بنت سعود 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة بزة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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