الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صيانة

طالب زوار لمنطقة المطاعم في مرسى عجمان الجهات المعنية بصيانة دورات مياه، إذ إن بعضها يكون خارج الخدمة، علاوة على عدم إغلاق بعض الأبواب بالشكل الجيد، فضلاً عن وجود ثقوب في بعض الأبواب كذلك.

حرائق

مع ارتفاع درجات الحرارة، والخوف من وقوع حرائق في المنازل خلال الصيف، ولتفادي مخاطرها، يقترح قراء تكثيف التوعية والحملات لأفراد المجتمع بشأن الحد من استهلاك الكهرباء، وعدم ترك الأجهزة الكهربائية تعمل من دون توقف، وفصل المنتجة للحرارة، وزيادة التوعية بأهمية توفير أنظمة السلامة المنزلية وصيانتها باستمرار، وعدم تحميل المقابس فوق طاقتها، وغيرها من الإجراءات التي تحفظ سلامة المنزل من وقوع أي حرائق، ويناشدون أفراد المجتمع أن يتكاتفوا مع الجهات المختصة للإسهام في ترشيد الكهرباء.

تحسينات

أشاد قراء بالتحسينات التي أجرتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي على مخرج شارع الشيخ زايد إلى شارع الميدان باتجاه الخيل، وتوسعته من مسار واحد إلى اثنين، مشيرين إلى الانسيابية التي باتت تميز حركة السير في المكان.

حجوزات

يواجه متصلون صعوبة في حجوزات الفنادق التي تحتوي على ألعاب أطفال، بسبب عدم انتشارها بشكل كبير في منتجعات الإمارات الشمالية، وارتفاع سعر حجز الغرفة.

خدمات

شكا متعامل مع أحد البنوك في الدولة عدم وجود خدمات في أحد الفروع تتناسب مع أصحاب الهمم وكبار السن، مبيناً أن البعض يضطر إلى حمل الكرسي المتحرك، بسبب اقتصار مدخل البنك على درج لا يصلح للصعود عليه بالكرسي، مطالبين البنوك على مستوى الدولة بالنظر في هذا الأمر.