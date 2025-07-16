الامارات | حاكم الشارقة يعتمد موازنة الجامعة القاسمية و500 منحة دراسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة المالية للجامعة القاسمية للعام الأكاديمي 2025–2026.

كما اعتمد سموه 500 منحة دراسية للطلاب والطالبات من مختلف دول العالم، ممن تم قبولهم في تخصصات وكليات الجامعة المختلفة، وذلك للفصل الدراسي الأول “الخريف” من العام الأكاديمي 2025- 2026.

وتأتي الموازنة المالية، التي تم اعتمادها، في إطار دعم الجامعة القاسمية لمواصلة مسيرتها التعليمية المتميزة ورسالتها الرئيسة في تقديم التعليم العالي للطلبة من جميع البلدان، وتوفير الفرصة لهم لمواصلة تعليمهم الجامعي في بيئة أكاديمية متكاملة.

وتتضمن الموازنة دعمًا للبرامج الدراسية بالجامعة، والمنشآت والمرافق التعليمية، وتعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع، لتعزيز البيئة الدراسية والتدريبية المحفّزة والمناسبة للطلبة.

وتضم قائمة كليات الجامعة القاسمية التي تم قبول الطلبة بها وشملتهم المنح الدراسية كل من: كلية الشريعة والدراسات الإسلاميّة، وكلية الآداب والعلوم الإنسانيّة، وكلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الاتصال، وكلية القرآن الكريم، فيما يبلغ عدد الجنسيات المسجلة في الجامعة حتى الآن 133 جنسية.