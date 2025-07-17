الامارات | محمد بن راشد يعيِِن راشد ثاني المطروشي قائداً عاماً للدفاع المدني في دبي

الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (34) لسنة 2025 بتعيين الفريق راشد ثاني المطروشي، قائداً عاماً للدفاع المدني في دبي، كما أصدر سموّه القرار رقم (26) لسنة 2025 بتعيين اللواء جمال عاضد المهيري، نائباً للقائد العام للدفاع المدني في دبي، على أن يُعمل بالمرسوم والقرار من تاريخ صدورهما، ويُنشران في  الجريدة الرسمية. 

