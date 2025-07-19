الامارات | نهى عبدالسلام بطلة لـ «تحدي القراءة العربي» في ليبيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت الطالبة نهى طه عبدالسلام لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته التاسعة على مستوى دولة ليبيا، من بين 125 ألف طالب وطالبة مثّلوا 1650 مدرسة، وتحت إشراف 1632 مشرفاً ومشرفة شاركوا في الدورة التاسعة من المبادرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم.

وجاء تتويج الطالبة نهى طه عبدالسلام من الصف الرابع في مدرسة حلم الأطفال التابعة لمنطقة أجدابيا في المنطقة الشرقية (ج)، خلال الحفل الختامي للدورة التاسعة الذي شهدته العاصمة الليبية طرابلس، بحضور وزير التربية والتعليم المكلف، المهندس علي العابد الرضا، ومشاركة عدد من المسؤولين والتربويين، وحشد من أولياء أمور الطلاب والطالبات.

كما جرى في الحفل الختامي تكريم بشير محمد العيساوي من المنطقة «الشرقية - ج»، بعد فوزه بلقب «المشرف المتميز»، ومدرسة قراقرة الإعدادية من مراقبة التربية والتعليم الغريفة في المنطقة الجنوبية (ب)، بلقب «المدرسة المتميزة».

وعلى صعيد فئة أصحاب الهمم، أحرز الطالب مؤيد الحق علي الزين من الصف الـ12 في مدرسة ابن سينا التابعة لمراقبة التربية والتعليم - مصراتة بالمنطقة الوسطى (ب)، المركز الأول، بعد تصفيات شارك فيها 500 طالب وطالبة من مختلف المناطق التعليمية في ليبيا.

وصعد إلى التصفيات النهائية على مستوى دولة ليبيا 10 طلاب وطالبات، وضمت القائمة إضافة إلى الطالبة نهى طه عبدالسلام كلاً من: عاتكة نوري بلقاسم حفيظ من الصف الـ12 في مدرسة عطاف الثانوية (صرمان) المنطقة الغربية (ب)، وريهام محمد علي التهامي من الصف السادس في مدرسة ابن الهيثم للتعليم الخاص (مزدة) المنطقة الغربية (ج)، وندى الشيخ سيدي محمد من الصف الـ11 في مدرسة القدس الثانوية (سبها) المنطقة الجنوبية (أ)، ودانة مرعي محمد العوكلي من الصف التاسع في مدرسة زاد المعارف (القيقب) المنطقة الشرقية (ب)، وعائشة عبدالسلام عبدالله بنين من الصف التاسع في مدرسة الجفرة (الجفرة) المنطقة الوسطى (أ)، وزينب نور الدين صالح الشلوي من الصف الأول في مدرسة فاطمة الزهراء (مصراتة) المنطقة الوسطى (ب)، وسالم ونيس سالم المبروك من الصف الـ10 في مدرسة الشهيد محمد الباعور (توكرة) المنطقة الشرقية (ب)، ونبيلة كوكو صندا أبا علي من الصف السادس في مدرسة أوباري المركزية (أوباري) المنطقة الجنوبية (ب)، وشذى محمد البوسيفي من الصف الـ12 في مدرسة شموع العلم (حي الأندلس) المنطقة الغربية (أ).

وثمن المهندس علي العابد الرضا مساعي دولة الإمارات ومؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، لتطوير إمكانات وقدرات الأجيال العربية الجديدة، عبر إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى نشر المعرفة والتعليم وثقافة القراءة على أوسع نطاق، مشيراً إلى أن تحدي القراءة العربي يُمثّل علامة فارقة في هذا السياق، من خلال قدرته على استقطاب عشرات ملايين الطلبة العرب كل عام.

وقال الرضا: «نفخر بما أظهرته تصفيات الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي على مستوى دولة ليبيا، من إقبال واسع من طلبتنا على المشاركة، وحرص على رفع الرصيد المعرفي، واهتمام بالغ بتحسين مستوياتهم باللغة العربية، والتزام بالمعايير الدقيقة لمبادرة تحدي القراءة العربي، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التربية والتعليم، والمدارس والمشرفون والمشرفات لتسهيل مشاركة الطلاب والطالبات، وتحفيزهم على خوض المنافسات».

من جانبه، أشاد مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الدكتور فوزان الخالدي، بالمشاركة الليبية المتميزة في الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي، وبالاهتمام الكبير الذي أبدته وزارة التربية والتعليم الليبية للتعريف بالمبادرة القرائية على أوسع نطاق، وتشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة في تصفياتها.

وأضاف: «حققت المؤسسة التعليمية في ليبيا، نجاحاً استثنائياً في الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي، من خلال الكفاءة التي أظهرها طلاب وطالبات ليبيا طوال التصفيات، وتسجيل أرقام قياسية في أعداد المتنافسين، حيث شارك في الدورة التاسعة 125 ألف طالب وطالبة، بزيادة وصلت نسبتها إلى نحو 822%، قياساً بالمشاركة الليبية في الدورة الماضية من تحدي القراءة العربي التي شهدت تنافس 13 ألفاً و559 طالباً وطالبة، وهذا الارتفاع الكبير يُعدّ إنجازاً لافتاً لتحدي القراءة العربي ووزارة التربية والتعليم الليبية».

وبارك الخالدي لأوائل الطلاب والطالبات والمدارس والمشرفين، كما هنّأ المشاركين في التصفيات وذويهم، معرباً عن ثقته بقدرة طلبة ليبيا على مواصلة هذا التميز في الدورات المقبلة من تحدي القراءة العربي.

ترسيخ الحوار

شهدت الدورة التاسعة من مبادرة تحدي القراءة العربي، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» مشاركة قياسية وصلت إلى 32 مليوناً و231 ألف طالب وطالبة من 50 دولة، يُمثّلون 132 ألفاً و112 مدرسة، وبإشراف 161 ألفاً وأربعة مشرفين ومشرفات.

ويهدف تحدي القراءة العربي - الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2015 - إلى ترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية، كلغة قادرة على مواكبة كل أشكال الآداب والعلوم والمعارف، وتحبيب الشباب العربي في لغة الضاد، وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية.

• %822 ارتفاعاً في عدد المتنافسين قياساً بالدورة الماضية.