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الامارات | لطيفة بنت محمد: سنبقى دائماً يداً واحدة في مسيرة البناء والتنمية والوحدة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | لطيفة بنت محمد: سنبقى دائماً يداً واحدة في مسيرة البناء والتنمية والوحدة 1/2
  • الامارات | لطيفة بنت محمد: سنبقى دائماً يداً واحدة في مسيرة البناء والتنمية والوحدة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن عهد الاتحاد يوم نُجدّد من خلاله العهد ونصونه بالولاء، ونبنيه بالعمل لنرفع رايته عالياً بين الأمم.

وقالت سموّها، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «اليوم هو يوم العهد.. يومٌ نؤكد فيه ما كتبه وعهد به المؤسسون بعز وطموح لا حدود لهما».

وأضافت سموّها: «ونحن مستمرون على هذا الطريق لنبقى دائماً يداً واحدة في مسيرة البناء والتنمية والوحدة».

وتابعت سموّها: «عهد الاتحاد نُجدّد من خلاله العهد ونصونه بالولاء، ونبنيه بالعمل لنرفع رايته عالياً بين الأمم».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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