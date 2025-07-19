الامارات | لطيفة بنت محمد: سنبقى دائماً يداً واحدة في مسيرة البناء والتنمية والوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن عهد الاتحاد يوم نُجدّد من خلاله العهد ونصونه بالولاء، ونبنيه بالعمل لنرفع رايته عالياً بين الأمم.

وقالت سموّها، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «اليوم هو يوم العهد.. يومٌ نؤكد فيه ما كتبه وعهد به المؤسسون بعز وطموح لا حدود لهما».

وأضافت سموّها: «ونحن مستمرون على هذا الطريق لنبقى دائماً يداً واحدة في مسيرة البناء والتنمية والوحدة».

وتابعت سموّها: «عهد الاتحاد نُجدّد من خلاله العهد ونصونه بالولاء، ونبنيه بالعمل لنرفع رايته عالياً بين الأمم».