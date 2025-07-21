الامارات | سائقون يتلقون مخالفات مرورية ارتكبها مرافقون لهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد سائقون لـ«الإمارات اليوم» بأنهم يفاجأون، بين فترة وأخرى، برسائل مخالفات مرورية غير متوقعة تصل إلى هواتفهم، أو تسجل في ملفاتهم المرورية، يظنون في البداية أنهم تلقوها بالخطأ، لكنهم يكتشفون بعد التدقيق أنها تعود لراكب كان في صحبتهم أثناء الرحلة، مثل عدم التزام الراكب الأمامي، أو الجالس في الخلف، بربط حزام الأمان، أو إلقاء أحد مرافقي السائق مخلفات في الشارع من نافذة المركبة.

وأكدت شرطة أبوظبي لـ«الإمارات اليوم» أن عدم ربط الراكب الأمامي، أو الجالس في الخلف، حزام الأمان، مخالفة مرورية يتحملها سائق المركبة، إذ يتوجب عليه إلزام مرافقيه من الركاب بربط حزام الأمان، قبل التحرك بالمركبة.

وتفصيلاً، قال سائقون، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، إنهم يفاجأون بمخالفات مرورية بمبالغ مالية كبيرة، مسجلة على ملفاتهم المرورية بسبب عدم التزام ركاب، من أفراد الأسرة أو الأصدقاء، بقانون وقواعد السير والمرور على الطريق.

وأضافوا أن تجاهل إلزام الركاب بربط حزام الأمان وعدم رمي أي مخلفات (مثل أعقاب السجائر)، يكبدهم مخالفات مرورية، يتحملون غراماتها المالية الكبيرة.

وأشار بعضهم إلى أن إدارات المرور تعطي السائق حق الاعتراض على المخالفة المرورية، وهو ما يلجأ إليه كثيرون ظناً منهم أن هناك خطأ، لكن عند التحقق، يتبين أن أحد الركاب من المرافقين معهم في المركبة هو من تسبب في المخالفة.

ولفتوا إلى أن السائق يتوقع معرفة الراكب عند صعوده للمركبة، بقواعد السلامة المرورية، خصوصاً ضرورة ربط حزام الأمان، الأمر الذي قد ينسيه أحياناً مطالبته بربطه، فيكلفه مخالفة مرورية تبلغ غرامتها 400 درهم وتسجيل أربع نقاط مرورية.

وسجلت إدارات المرور على مستوى الدولة 44 ألفاً و18 مخالفة «عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة لأي من الركاب»، في العام الماضي، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية.

وتوزعت المخالفات بين 32 ألفاً و140 مخالفة في أبوظبي، و636 مخالفة في دبي، و9909 مخالفات في الشارقة، و1093 مخالفة في عجمان، و178 مخالفة في رأس الخيمة، و13 مخالفة في أم القيوين، و49 مخالفة في الفجيرة.

وأكدت شرطة أبوظبي ضرورة التزام السائقين والركاب المرافقين بربط حزام الأمان، للمحافظة على سلامتهم، والوقاية من عواقب الحوادث المرورية، بما يسهم في الحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الإصابات والوفيات.

وأشارت إلى أهمية تذكير قائدي المركبات بأن استخدام حزام الأمان ليس إجراءً وقائياً فقط، بل هو إجراء ملزم بحسب قانون السير والمرور لمستخدمي المركبات.

وأكدت أن استخدام حزام الأمان يعدّ أحد أسباب نجاة كثير من السائقين، حيث يساعد في تفادي أغلب حالات الإصابات البليغة، والوفيات في الحوادث المرورية، ويعد وﺳﻴﻠﺔ ذات ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ كبيرة في اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣن مضاعفات الاصطدامات، إذ ﻳﻌﻤﻞ على اﻣﺘﺼﺎص ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻻﻧﺪﻓﺎﻉ واﺻﻄﺪام ﻗﺎﺋﺪ المركبة.

وذكرت أنه، على الرغم من أهمية حزام الأمان، وإدراك الجميع لفوائده، وتوافره في جميع أنواع السيارات، وما تنشره شرطة أبوظبي من توعية مستمرة لحث السائقين على استخدامه، فإن كثيراً من قائدي المركبات ومن يجلسون بجوارهم لا يتقيدون باستخدامه.

وشرحت أن حزام الأمان يسهم بدور فعّال في التخفيف من قوة الحوادث في حال التقيد بقواعد السلامة المرورية، ومراعاة الأنظمة والإرشادات الأخرى. وتقوم فكرته الأساسية على الحيلولة دون اصطدام السائق أو الراكب بجسم السيارة، أو الاندفاع خارجها من خلال الزجاج الأمامي عند التوقف المفاجئ لأي سبب من الأسباب، لأن جسم الراكب يكتسب سرعة السيارة، ولا يستطيع التوقف المفاجئ، وبالتالي تكمن مهمة حزام الأمان في تثبيت السائق والراكب، وتشتيت طاقة السرعة.

خوذة الراكب

سجلت إدارات المرور على مستوى الدولة 636 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل الراكب»، العام الماضي، توزعت بين 542 مخالفة في أبوظبي، و73 مخالفة في دبي، ومخالفة في الشارقة، وتسع مخالفات في عجمان، وسبع مخالفات في رأس الخيمة، وأربع مخالفات في الفجيرة.

• 44 ألف مخالفة «عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة» على مستوى الدولة، في العام الماضي.

• 400 درهم و4 نقاط مرورية قيمة مخالفة «عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة» لأي من الركاب.