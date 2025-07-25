"الأرصاد": فرصة تشكل سحب ركامية تصحبها أمطار غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً، وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 50 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. يحدث المد الأول عند الساعة 15:35 والمد الثاني عند الساعة 02:03، والجزر الأول عند 08:37 والجزر الثاني عند الساعة 19:49.

بحرعمان خفيف الموج أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:16 والمد الثاني عند الساعة 22:38، والجزر الأول عند الساعة 17:16، والجزر الثاني عند الساعة 05:12.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 32 75 25

دبي 46 33 65 25

الشارقة 45 32 70 20

عجمان 44 31 70 20

أم القيوين 44 32 70 20

رأس الخيمة 44 31 65 20

الفجيرة 35 30 90 55

العـين 47 34 50 10

ليوا 47 30 70 15

الرويس 46 30 90 30

السلع 47 32 90 30

دلـمـا 41 31 90 45

طنب الكبرى / الصغرى 39 32 80 40

أبو موسى 39 32 80 35.