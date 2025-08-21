اخبار الخليج / اخبار الإمارات

قرقاش: المساعدات الإماراتية لأهل غزة التزام أخلاقي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن موقف الإمارات تجاه الحقوق الفلسطينية ثابت، وعزمها على مؤازرة سكان القطاع مستمر، مضيفاً أن المساعدات الإماراتية المتواصلة لأهل غزة التزام أخلاقي.
وقال معالي الدكتور في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «المساعدات الإنسانية الإماراتية المتواصلة لأهل غزة وتخفيف معاناتهم التزام أخلاقي قبل أن تكون دعماً مادياً، كما أنها تجسيد عملي لما يمكن تحقيقه حين تتوافر الإرادة السياسية والإمكانيات والاتصالات».
وأضاف معاليه: «موقفنا تجاه الحقوق الفلسطينية ثابت، وعزمنا على مؤازرة سكان القطاع مستمر».

