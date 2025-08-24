بلدية دبي تطور 3 مسارات تراثية سياحية في أسواق ديرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت بلدية دبي إنجاز مشروع تراثي نوعي في منطقة أسواق ديرة، شمل تطوير ثلاثة مسارات تراثية سياحية بطول 1,784 متراً في قلب السوق الكبير بتكلفة تقارب 9.5 مليون درهم.

يهدف المشروع إلى الحفاظ على الطابع التاريخي للأسواق التقليدية وتعزيز تجربة الزوار، مع دعم النشاط الاقتصادي المحلي لأكثر من 500 متجر، وذلك ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على الهوية الثقافية والمعمارية التاريخية لدبي، وتعزيز جاذبيتها السياحية، وإبراز إرثها الحضاري العريق للإمارة.



ويتكامل المشروع مع مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي، والذي يهدف إلى صون هويتها وإرثها الحضري والعمراني، وترسيخ مكانة دبي وجهةً ثقافيّةً عالميةًّ، إضافة إلى تماشيه مع مستهدفات «خطة دبي الحضرية 2040»، التي تترجم التزام الإمارة بتعزيز الاستدامة والتنمية العمرانية المتكاملة، ويعكس رؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على الموروثات الثقافية وترسيخها كجزء من الهوية الوطنية للإمارة. وتضم المسارات الثلاثة التي أنجزت بلدية دبي تحسينها، مسار سوق الذهب بطول 995 متراً، والمحور التراثي للمدرسة الأحمدية بطول 430 متراً، ومحور سوق البهارات بطول 359 متراً، كما تمتد هذه المسارات على مساحة إجمالية تبلغ 25,800 متر مربع.

وسيستفيد نحو 500 متجر من المشروع الذي يغطي 7 أسواق تقليدية رئيسية تشمل، سوق الدويات، والبهارات، والمواعين، والعطور، والمطارح، والمخاوير، والمناظر، إضافةً إلى سوق الذهب ومنطقة الأحمدية، حيث يربط بين الأسواق التراثية والمواقع التاريخية المحيطة، مما يُثري تجربة الزائر، ويخلق جواً متكاملاً يمزج بين التجربة السياحية والثقافية والتسوق، واستكشاف المعالم التراثية للإمارة. وفي سياق متصل، جرى تأهيل وتأثيث المسارات والساحات العامة بشكلٍ يعكس الروح الأصيلة لدبي، وبما يوفر في الوقت ذاته أعلى معايير الراحة للزوار، إذ شملت التحسينات تركيب مظلات قماشية بمساحة 210 أمتار مربعة، ومظلة جديدة خلف مسجد بن نايم بمساحة 200 متر مربع، كما شملت تحسين الإنارة لواجهات المحلات التجارية، وتثبيت 38 لوحة إرشادية على الأعمدة، و154 رسماً إرشادياً على الأرضيات، مع تحسين وتوحيد الأرضيات بمساحة 770 متراً مربعاً، إضافة إلى تجهيز ثلاث ساحات تحتوي كل منها على مقاعد تتسع لأكثر من عشرة أشخاص.



وحرصت بلدية دبي على استخدام مواد تقليدية محلية مثل، الصاروج في ترميم المباني والأسواق لضمان استدامة الطابع الأصيل، مع ترميم المظلات الخشبية وصيانة المناطق المفتوحة لتوفير الحماية من الأمطار وتعزيز جمالية الأسواق.

وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «تُعد منطقة ديرة، بمكانتها التراثية وأسواقها التقليدية العريقة، جزءاً لا يتجزأ من الهوية الثقافية والتراثية التاريخية لدبي، ولهذا حرصت بلدية دبي على أن يكون هذا المشروع نموذجاً يحتفي بهذا الإرث العريق للمدينة مع مواكبة تطلعات الحاضر والمستقبل، وخطوة جديدة تؤكد جهودنا المتواصلة لترسيخ موقع دبي على خريطة السياحة الثقافية، وتعزيز مكانتها وجهة عالمية للسياحة والثقافة والتجارة والاقتصاد، مع تقديم تجربة تُبرز الأصالة والابتكار».



وأضاف: «نفذت بلدية دبي المشروع بعناية فائقة لضمان أن تعكس كل تفاصيله تاريخ وهوية المكان وخصوصيته، لجذب الزوار والسياح الذين يرغبون في استكشاف تاريخ دبي، وإثراء تجربتهم في أسواق دبي النابضة بالحياة، والتي تجمع بين التاريخ، والثقافة، والترفيه، مع الحرص على تعزيز النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة محفزة للتجار والمستثمرين. ويسهم المشروع في ربط الأسواق التراثية بالمواقع التاريخية، مما يمنح الزوار فرصة استثنائية لخوض تجربة أصيلة تمزج بين التسوق واستكشاف التراث، ويعكس هذا التكامل حرص بلدية دبي على تقديم وجهات نابضة بالحياة، تحتضن التاريخ، وتواكب المستقبل في آنٍ واحد».