شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الحمل.. حظك اليوم السبت 17 مايو: استرخِ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج الحمل ناري، ومن صفاته الشجاع فهو لا يخاف التحديات ويقف في الصفوف الأمامية دائمًا، يتمتع بطاقة ديناميكية لا تنضب، لكنه أحيانًا يفتقر إلى الصبر.

برج الحمل في حظك اليوم

مولود برج الحمل من الأبراج التى تتخذ قراراتها بشجاعة، وتسعى لخوض المغامرات المثيرة والمختلفة، كما يحب السهر لساعات طويلة من الليل.

مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير برج الحمل الفنانة صبا مبارك ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهني

عملك قد يتطلب منك اليوم ضبط النفس أكثر من المعتاد. قد يستفزك أحد الزملاء أو قرار إداري قد لا يعجبك. لا تردّ بغضب، فأنت الأقوى إن تحكمت في ردودك.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفي

شريك حياتك يحتاج إلى دعمك العاطفي، لكنه لا يجده دائمًا. خصّص وقتًا لتسمعه، فبعض المشاعر لا تُقال إلا عندما يُطلب لها مساحة من الوقت.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحي

طاقتك مرتفعة، لكن احذر من التسرع في ممارسة التمارين الرياضية، لذلك عليك أن تسترخى لبعض الوقت حتى تشعر بالراحة والهدوء.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

انتظر تغييرًا إيجابيًا في محيطك المهني، لكن لا تفسد فرصتك القادمة بسبب انفعالات سريعة. فاللون الأبيض يمنحك هدوءًا نفسيًا اليوم.