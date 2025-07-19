الارشيف / منوعات

طالع الأبراج: اليوم العالمى للكاريوكى.. 5 أبراج بتحب تغنى حتى لو صوتها مش حلو

القاهرة - سامية سيد - كتبت- نورا طارق

السبت، 19 يوليو 2025 09:00 م

عندما يشعر البعض بالسعادة أو الحزن يتبع أسلوب ما للتعبير عن مشاعره لكن البعض الآخر، يتجه للغناء الذى يغير من حالته المزاجية ويجعله يشعر بالسعادة، وبمناسبة اليوم العالمى للكاريوكى، نستعرض في هذا التقرير، أبراج تحب الغناء، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".

اليوم العالمى للكاريوكى.. أبراج تحب الغناء برج الأسد:

يحب مولود برج الأسد أن يكون محط الأنظار طوال الوقت، كما يتمتع بموهبة فطرية في الأداء، و ثقته بنفسه وحسه الدرامي ينعكسان ببراعة في غناءه.

برج الحوت:

يشتهر مولود برج الحوت بعمقه العاطفي وإبداعه، ويحرص بالتعبير عن نفسه من خلال الموسيقى والغناء، لكن طبيعته الخجولة تجعله يفضل الغناء بمفرده بعيداً عن الجمهور.

برج الميزان:

يُعرف مولود برج الميزان بحبه للانسجام والتوازن، والذي يظهر في غناءه واتباعه للحن الذى يغنيه.

برج الجوزاء:

يتميز مولود برج الجوزاء بمهارات تواصل متعددة، منها الغناء الذى يعتبره وسيلته الممتعة للتعبير عن نفسه، كما يستمتع باستكشاف أنماط وأنواع صوتية مختلفة لديه.

برج الثور:

يُقدر مولود برج الثور الجمال والذوق الرفيع، بما في ذلك صوته الغنائي العذب، وكثيرًا ما يستمتع الثور بالغناء كوسيلة للتواصل مع الآخرين على المستوى العاطفي.

