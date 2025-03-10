شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 200 مليون يورو.. مساعدات عسكرية فرنسية جديدة لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن فرنسا تعتزم تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بنحو 200 مليون يورو، يتم تمويلها من الفوائد على الأصول الروسية المجمدة.ووصف لوكورنو، المقرب من الرئيس ايمانويل ماكرون، في حديث لصحيفة "لا تريبيون ديمانش" تعليق الولايات المتحدة تسليم الأسلحة لأوكرانيا بأنه "ضربة قوية" لكييف.وقال "هذا العام سنقوم بتعبئة حزمة مساعدات جديدة بفضل الفوائد على الأصول الروسية المجمدة بقيمة 195 مليون يورو" لأوكرانيا.وأشار إلى أن هذا يتيح تسليم أوكرانيا قذائف من عيار 155 ملم وذخائر لطائرات ميراج 2000 التي تسلمتها من فرنسا.لكنه حذر من أنه بعيدًا عن ساحة المعركة "يعيد الروس اختراع الحرب، وهذه قوتهم الكبرى" من خلال استهداف "ديمقراطيتنا واقتصادنا".وقال إن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة في عام 2027 "قد تكون عرضة لتلاعبات ضخمة كما كان الحال عليه في رومانيا"، حيث تصدر الجولة الأولى مرشح من أقصى اليمين قبل أن يتم إلغاء النتيجة من قبل المحكمة الدستورية.وقلل لوكورنو من أي تراجع في العلاقات عبر الأطلسي بعد فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، قائلًا "من جانبي، ما زلت أعتبرهم حلفاء، على الرغم من عدم القدرة على التنبؤ بهم إلى حد كبير".