استشهاد 20 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح شرق مدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - EDITORS NOTE: Graphic content / A digger arrives to start removing rubble following an Israeli strike in the southern Gaza Strip, as battles between Israel and the Hamas movement continue for the sixth consecutive day on October 12, 2023. - Thousands of people, both Israeli and Palestinians have died since October 7, 2023, after Palestinian Hamas militants entered Israel in a surprise attack leading Israel to declare war on Hamas in the Gaza Strip enclave on October 8. (Photo by SAID KHATIB / AFP)

استشهد (20) فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، بحي التفاح شرق مدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع.

في السياق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ مطلع أكتوبر (2023) إلى (56,412) شهيدًا و(133,054) جريحًا بينهم عائلات بأكملها، كما أشارت إلى وصول (81) شهيدًا و(422) مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط