مصرع 37 شخصًا وإصابة 30 في حادث سير مروّع شمال تنزانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قُتل ما لا يقل عن (37) شخصًا وأُصيب (30) آخرون إثر تصادم حافلتين واشتعالهما في منطقة نائية شمال تنزانيا، وفق ما أفادت به السلطات المحلية.

ووقّع الحادث مساء السبت في منطقة ساباسابا على طريق موسشي – تانجا السريع بإقليم كليمنجارو، ولم تُعرف بعد هويات أو جنسيات الضحايا.

وفي بيان رسمي صادر عن الرئاسة التنزانية، أعربت عن بالغ الحزن والأسى تجاه هذه المأساة، داعية إلى الالتزام الصارم بقواعد السلامة المرورية، مؤكدة أن مثل هذه الحوادث ما تزال تحصد أرواح المواطنين رغم الجهود الحكومية المستمرة في حملات التوعية والحد من حوادث الطرق.

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