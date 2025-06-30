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رابطةُ العالم الإسلامي تُعزّي جمهورية السودان في ضحايا انهيار منجم للذهب

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  • رابطةُ العالم الإسلامي تُعزّي جمهورية السودان في ضحايا انهيار منجم للذهب 1/2
  • رابطةُ العالم الإسلامي تُعزّي جمهورية السودان في ضحايا انهيار منجم للذهب 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعربت رابطةُ العالم الإسلامي عن خالص العزاء وصادق المواساة، لجمهورية السودان، ولذوي الضحايا والمصابين، إثرَ انهيار منجمٍ للذهب.

وفي بيانٍ للأمانة العامة، عبرت الرابطة عن تضامُنها وتعاطُفها مع الشَّعب السوداني عامةً، وأُسَر الضحايا خاصةً، في هذا المُصاب المؤلم، سائلين المولى سبحانَه أن يتغمَّد المتوفَّين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمُنَّ على المصابين بالشِّفاء العاجل.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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