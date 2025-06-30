مقتل شخصين في حادث إطلاق نار بولاية آيداهو الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال حاكم ولاية آيداهو الأمريكية براد ليتل، إن عددا من رجال الإطفاء تعرضوا لهجوم أثناء محاولتهم إخماد حريق في شمال الولاية، داعيا السكان إلى الابتعاد عن المنطقة.

وقال ليتل في منشور على منصة “إكس”: “هذا اعتداء مباشر شنيع على رجال الإطفاء الشجعان. أطلب من جميع سكان آيداهو الدعاء لهم ولعائلاتهم بينما ننتظر معرفة المزيد”.

وأضاف: “بما أن الوضع لا يزال يتطور، يرجى الابتعاد عن المنطقة للسماح لرجال الأمن ورجال الإطفاء بأداء عملهم”.

وأفادت تقارير إخبارية محلية، نقلا عن أجهزة مسح الشرطة، بإصابة عدد من رجال الإطفاء بالرصاص.

وأكد قائد شرطة آيداهو مقتل شخصين وإصابة عدد غير معلوم من الأشخاص.

وأصدر مكتب إدارة الطوارئ في مقاطعة كوتيناي تنبيها للمواطنين في الخليج 365 المجاورة بالاحتماء في أماكنهم.

وقال ضابط من شرطة كوتيناي لشبكة “إيه بي سي”، إن رجال الإطفاء كانوا يتعاملون مع حريق صغير اندلع في منطقة جبل كانفيلد الطبيعية شرقي المدينة، عندما تعرضوا لإطلاق نار من شخص في منطقة غابات قريبة.

وأضاف هوارد أن المسؤولين يحققون فيما إذا كان الحريق مدبرا.

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