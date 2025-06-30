قتلى ومصابون باستهداف إسرائيلي لمدرسة بحي الزيتون في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت المصادر بمقتل أربعة أشخاص باستهداف إسرائيلي قرب مخيم الشاطئ في مدينة غزة.

ونسف الجيش الإسرائيلي مبان سكنية شرق مدينة غزة.

وأوضح أن هناك قتلى ومصابين باستهداف إسرائيلي لمدرسة بحي الزيتون في مدينة غزة.

79 قتيلاً

في موازاة ذلك أفاد مصدر طبي لـ العربية/الحدث بأن 79 شخصا قتلوا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر الأحد.

وقتل 21 شخصا وأصيب آخرون، مساء الأحد، في قصف إسرائيلي على جباليا وخان يونس في قطاع غزة.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية بمقتل 18 شخصا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في جباليا شمال القطاع، كما قتل شخصان في قصف استهدف شارع غزة القديمة ببلدة جباليا.

وأضافت أن شخصا قتل جراء قصف منطقة الشيخ ناصر شرق خان يونس، جنوب القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت القوات الإسرائيلية حرباً على قطاع غزة، أسفر عن مقتل 56,500 شخصا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 133,419 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

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