وزير خارجية ألمانيا من كييف: بوتين لا يريد التفاوض وسندعم أوكرانيا حتى النهاية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير “يريد استسلام أوكرانيا ولا يرغب بالتفاوض”، معلنا من العاصمة الأوكرانية ، مواصلة برلين بحزم دعمبالسلاح حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها.

وأكد فاديفول خلال وصوله كييف، استعداد بلاده لتزويد كييف بأنظمة دفاعية جوية حديثة، إضافة إلى المساعدات الإنسانية والاقتصادية.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن الوزير يوهان فاديفول وصل إلى كييف لبحث دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، بحسب ما نقلت “رويترز”.

وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من واشنطن وحلفائه الغربيين المساعدة لتعزيز الدفاعات الجوية لبلاده بعد هجوم روسي كبير أمس الأحد شمل مئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

وألمانيا هي ثاني أكبر داعم عسكري لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، التي أصبح التزامها تجاه كييف يكتنفه الغموض؛ ما يضغط على أوروبا لتكثيف جهودها.

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