انقلاب حفّار بترولي في خليج السويس يُسفر عن 4 قتلى وعشرات المفقودين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قالت وزارة البترول المصرية، مساء الثلاثاء، إنها تلقت بلاغا من شركة “أوسوكو” لإنتاج النفط والغاز عن انقلاب حفار بترول في خليج السويس.

وفي منشور على حسابها الرسمي في “فيسبوك”، قالت وزارة البترول المصرية: “تلقينا منذ قليل بلاغا من شركة أوسوكو يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري Adam Marine 12 بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس”.

وأضاف المنشور: “في ضوء المتابعة الفورية للحادث، توجه السيد وزير البترول والثروة المعدنية والسيد وزير العمل على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانيا على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث”.

واختتم المنشور بالقول: “تتابع وزارة البترول والثروة المعدنية تطورات الموقف لحظة بلحظة، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها بالمنطقة، وستوافيكم بالمستجدات أولا بأول”.

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