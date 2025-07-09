الشرطة الألمانية أوقفت مواطنًا بوسنيًا بشبهة تمويل هجوم "إرهابي إسلامي"

أعلنت الشرطة الألمانية "توقيف مواطن بوسني وإجراء عمليات بحث في غرب ألمانيا في إطار تحقيق في تمويل محتمل لهجوم "إرهابي إسلامي".

واشارت في بيان، الى انه "تم القبض على المشتبه به (27 عاما) خلال عملية نفذتها وحدة عمليات خاصة في الشرطة الألمانية في وقت مبكر من صباح الأربعاء في منطقة إيسن ودورتموند".

ولفتت الى ان "أجريت عمليات بحث أخرى في المنطقة في منازل أشخاص آخرين، يعتبرون حاليا شهودا في هذه القضية".

واوضحت ان "التحقيق بدأ بعد الاشتباه في عملية احتيال لعصابة منظمة وبعد توصله في وقت لاحق إلى أن الأموال التي جمعت "كانت مخصصة للاستخدام في تمويل هجوم إرهابي إسلامي".