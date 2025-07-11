شهيد وإصابة في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، استشهاد مواطن وإصابة آخر، جرّاء غارة من مسيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية في بلدة المنصوري جنوب لبنان.

وأفادت، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة المنصوري، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر.

وكانت مسيّرة قد أغارت، فجر اليوم، على دفعتين على مقهى ومحل لأشغال الألمينيوم ضمن مبنى في بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية، ما تسبب في إلحاق أضرار مادية في المكان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. كما استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة شبعا.

المصدر : وكالة وفا