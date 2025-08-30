محامون أرجنتينيون يطالبون باعتقال نتنياهو إذا دخل البلاد

القاهرة - كتب محمد نسيم - قدّم محامون مختصون بحقوق الإنسان، أمس الجمعة، شكوى جنائية إلى المحاكم الفيدرالية في الأرجنتين، طالبوا فيها بإصدار أمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا وصل إلى البلاد، على خلفية حادثة "مقتل المسعفين" في رفح خلال شهر آذار/مارس الماضي.

وجاء في الشكوى، أن نتنياهو يتحمّل "مسؤولية جنائية كشريك في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وأنه "شريك في التسبب بالموت عن طريق التجويع، وفي جرائم مثل القتل والاضطهاد وأعمال غير إنسانية أخرى". كما دعت الشكوى إلى التحقيق مع السلطات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تقارير إعلامية محلية حول احتمال زيارة نتنياهو إلى العاصمة بوينس آيرس في شهر أيلول/سبتمبر.

وتشير الشكوى إلى حادثة رفح التي استشهد فيها 15 مسعفًا وعاملًا في مجال الإغاثة في قصف طال حي تل السلطان بمدينة رفح، فيما تعرضت مركبات طواقم الإنقاذ للهجوم خلال محاولتها إنقاذ المدنيين.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد أصدرت العام الماضي أمر اعتقال بحق نتنياهو في إطار التحقيق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المرتكبة، ويجدر بالذكر أن الأرجنتين موقّعة على اتفاقية روما، ما يجعلها خاضعة لاختصاص المحكمة.

المصدر : وكالات