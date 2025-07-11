مجلس الوزراء أقرّ عددًا من التعيينات واعتبر العناصر الفارّة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودة

أشار وزير الإعلام بول مرقص، بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، إلى أنّ "الرئيس القبرصي أبدى خلال لقائه الرئيس جوزاف عون استعداده لمدّ كابل بحري لإعطاء ​لبنان​ الكهرباء، كما أكّد للرئيس عون أنّ قبرص ستؤمّن ألف فرصة عمل للبنانيين".

ولفت إلى أنّ "الرئيس القبرصي أبلغ الرئيس عون أنّ دولته ستترأس الاتحاد الأوروبي وقد أبدى استعداده لمساعدة لبنان في أي مجال ويُخطط لمؤتمر دعم للبنان يُعقَد في قبرص".

وقال إنّ "الرئيس عون أكّد خلال الجلسة أنّ موضوع هيكلة المصارف بات في مراحله الأخيرة في مجلس النواب ولا بدّ من الإسراع في إقرار قانون الفجوة المالية وطلب من الوزراء المعنيين في الملف السياسي ضرورة طمأنة المغتربين للمجيء إلى لبنان".

وأعلن أن مجلس الوزراء وافق على معظم بنود الجلسة، كما أنّه قرر اعتبار العناصر الفارّة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودة من الخدمة الفعلية مع التنازل عن بعض حقوقها.

وأكّد مرقص على مقررات مجلس الوزراء بشأن تعيين نواب حاكم مصرف لبنان وهم: ​وسيم منصوري​ و​سليم شاهين​ ومكرم بو نصار وكابي شينوزيان.

هذا، وعيّن مجلس الوزراء القاضي ماهر شعيتو مدعيًا عامًا ماليًا وعيّن مازن سويد رئيسًا للجنة الرقابة على المصارف والأعضاء نديم حداد وتانيا كلاب وألين سبيرو وربيع نعمة.

كما أكّد مرقص على ما تم تداوله بشأن تعيين أليسار ندّاف جعجع مديرة عامة لتلفزيون لبنان، كما عيّن مجلس الوزراء أعضاء مجلس الادارة، وهم: جنان وجدي ملاط، محمد نمر، شارل رزق الله سابا، علي ابراهيم قاسم وريما هاني خداج.