القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار اللد بصاروخ باليستي

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة باستخدام صاروخ باليستي من طراز "ذو الفقار".

وفيما يلي نص البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية:

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية:

▪️انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورفضاً لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة .

▪️نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً، استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ نوعِ "ذوالفقار" وقد حققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ الله، وتسببتْ في دويِّ صفاراتِ الإنذارِ في أكثرَ من 300 بلدةٍ ومدينةٍ وهروعِ ملايينَ الصهاينةِ إلى الملاجئ.. ووقفِ حركةِ الملاحةِ في المطارِ.

▪️تؤكِّدُ القوَّاتُ المسلَّحةُ أنَّها بعونِ اللهِ تعالى مستمرَّةٌ في تطويرِ قدراتِها وإمكاناتِها، وبما يعزِّزُ من دورِها في هذهِ المعركةِ دعمًا وإسنادًا للشَّعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ.

▪️وأنَّها بعونِ اللهِ، وبالتوكُّلِ عليهِ، تعملُ على توسيعِ عمليَّاتِها العسكريَّةِ الإسناديَّةِ بالضَّرباتِ الصَّاروخيَّةِ على الأهدافِ العسكريَّةِ والحيويَّةِ في فلسطينَ المحتلَّةِ، وكذلكَ ما يتعلَّقُ باستمرارِ الحصارِ البحريِّ.

▪️سوف تستمرُّ هذهِ العمليَّاتُ حتَّى وقفِ العدوانِ على غزَّةَ، ورفعِ الحصارِ عنها.

المصدر : وكالات