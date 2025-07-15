أشار النائب فؤاد مخزومي خلال جلسة مساءلة الحكومة، الى انه "منحنا الحكومة الثقة لكي تمنحنا الأمل، وحذرنا من ثغرات في البيان الوزاري، واليوم تتآكل ثقة اللبنانيين بدولتهم وكأن الحكومة اكتفت بإدارة الأزمة دون اتخاذ قرارات حاسمة. لقد دقت ساعة المصارحة، وهذه الحكومة تعاني من التخبط، ولبنان يتوجس من الحروب".
وأكد مخزومي على ضرورة تسليم حاملي السلاح أسلحتهم للدولة، مطالباً بطرح ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته، مشدداً على أن السلاح خارج إطار الدولة فقد كل مبرراته.
كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي: على حاملي السلاح تسليمه للدولة ونطالب بطرح ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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