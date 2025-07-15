بري رفع جلسة مجلس النواب لمناقشة الحكومة في سياساتها إلى يوم غد عند الساعة 11 قبل الظهر

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة المسائية لمجلس النواب التي خصصت لمناقشة الحكومة في سياساتها إلى يوم غد الأربعاء عند الساعة 11 قبل الظهر.
وجاء ذلك بعد أن انعقد جلسة لمنافشة سياسات الحكومة صباح اليوم ثم تم رفعها إلى الساعة الخامسة.
