برامج تأهيلية سعودية تدعم حياة الشباب حول العالم

تتجلى الرسالة الإنسانية السامية للمملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي لا يقتصر دوره على تقديم المساعدات الإنسانية فحسب، بل يمتد ليلامس جوهر التنمية المستدامة المتمثل بفئة الشباب، واضعًا الشباب وتطوير مهاراتهم في صميم أولوياته ونصب عينيه، لكونهم يمثلون العمود الفقري لمستقبل المجتمعات.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب، المصادف 15 يوليو من كل عام، ليسلط المركز الضوء على الجهود الإغاثية والإنسانية الدولية التي قدمها لفئة الشباب.

ونفّذ المركز مشاريع وبرامج متخصصة لفئة الشباب في فلسطين، واليمن، وطاجكستان، والصومال، وإندونيسيا، والأردن، وتشاد، وسوريا، وغيرها من الدول، تنوعت ما بين التدريب المهني، ودعم المشاريع الصغيرة، وبناء القدرات، وتوفير الأدوات اللازمة للالتحاق بسوق العمل؛ بهدف تحسين سبل العيش، وتعزيز فرص العمل المستدام.

ففي اليمن، نفّذ المركز على سبيل المثال مشروع «تمكين الشباب والشابات وتحسين سبل العيش»، بغية تدريب المستفيدين على مهارات مهنية وإدارية، وتزويدهم بالأدوات اللازمة. استفاد من المشروع 1.250 فردًا، إلى جانب تنفيذ مشروع «مسارات مهنية»، لتأهيل 200 شابٍ وشابة على مهنٍ حِرفية من أجل إلحاقهم بسوق العمل.

أما في طاجكستان، فقد استفاد 3.600 شابٍ من برامج تدريبية في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، قُدمت من خلال مشروع بناء قدرات وإمكانات الشباب. كما دعم المركز الشباب في الصومال عبر معهد برعو التقني، حيث حصل 570 شابًا على تدريبات مهنية وريادية متقدمة بالمعهد.

وفي سوريا، أنشأ مركز الملك سلمان للإغاثة مراكز للرعاية المجتمعية معنيّة بتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والتأهيل المهني للأطفال والنساء والشباب، ودرّب 29.988 فردًا على مهارات تقنية ومهنية متنوعة.

وفي الأردن، قدَّم المركز السعودي للتعليم والتدريب التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة خدمات تعليمية ومهنية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، وبلغ عدد المستفيدين منه 4.468 فردًا، تلقوا تدريباتٍ في الحاسب الآلي والحرف المهنية. كما نُفذ في إندونيسيا برنامج تدريبي تطوعي، شمل 440 شابًا، في مجالات الإسعاف والبحث والإنقاذ، بينما درّب المركز في مدينة أنجمينا بجمهورية تشاد 270 امرأة عبر مشروعين تطوعيين تدريبين في مجالات الخياطة والتطريز وفنون الطهي وصيانة الحاسب الآلي؛ لتمكينهن من إيجاد مصادر دخل مستدامة.