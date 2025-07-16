الهجري في نداء لترامب ونتانياهو وبن سلمان وعبد الله الثاني: أنقذوا شعبا يقتل لمجرد أنه طالب بالحياة والكرامة

ناشدت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، التابعة للشيخ حكمت الهجري، ​المجتمع الدولي​ والقوى الفاعلة في العالم، بالتدخل العاجل لحماية محافظة السويداء.

وفي بيان لها، أشارت إلى أننا "نتوجه بندائنا إلى الرئيس دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والملك عبد الله الثاني، وكل من يملك صوتًا وتأثيرًا في هذا العالم… أنقذوا السويداء"، مؤكدة أن أهالي المحافظة "يُبادون، ويُقتلون بدمٍ بارد، دون تفرقة بين صغير أو كبير، بين امرأة أو طفل، بين طبيب أو شيخ".

وأشارت إلى أن "أهلنا يُبادون، ويُقتلون بدمٍ بارد، لا يُفرّق القاتل بين صغير أو كبير، بين امرأة أو طفل، بين طبيب أو شيخ، ويدمرون الكنائس ودور العبادة إنها مجازر تُرتكب على مرأى من العالم، ولا زال الصمت قاتلًا. واننا نحمل المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته الانسانية والاخلاقية لايقاف هذه الممنهجة والمنظمة".

وأضافت: "لقد سقط القناع عن وجه هذه الطغمة الحاكمة الظالمة المستبدة، وندعو اهلنا السنة ان يقفو موقف واضح تجاه ما يحصل من اخوانهم السوريبن، ولم نكن يوماً اعداء أو خصوم ولم نعد قادرين على التعايش مع نظام لا يعرف من الحكم إلا الحديد والنار، ومن السلطة إلا البطش والتنكيل".

وتابعت: "نداؤنا لكم ليس سياسيًا، بل إنسانيًا وأخلاقيًا قبل فوات الأوان… أنقذوا شعبًا يُقتل لمجرد أنه طالب بالحياة والكرامة".