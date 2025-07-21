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مقتل 19 وإصابة 100 في اصطدام طائرة عسكرية بنغلادشية بمدرسة

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واس - دكا  0 تبليغ

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  • مقتل 19 وإصابة 100 في اصطدام طائرة عسكرية بنغلادشية بمدرسة 2/2

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الدمام - شريف احمد - قُتل 19 شخصًا وأُصيب مئة آخرون إثر اصطدام طائرة مقاتلة تابعة للسلاح الجوي في بنغلاديش بمدرسة في العاصمة دكا اليوم، وذلك أثناء قيامها برحلة تدريب.
وأوضح الجيش البنغلاديشي في بيان اليوم، أن الطيار "توقير إسلام ساغار" توفي متأثرًا بجروحه.

حوادث الطائرات في بنغلاديش

وذلك بعد محاولة لتوجيه طائرته بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان في العاصمة، إلا أنها اصطدمت مبنى مدرسة "مايلستون".
وهو ما أسفر عن إصابة مئة شخص غالبيتهم من التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و12 عامًا.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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