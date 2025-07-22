شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش.. ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية إلى 27 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة حادث تحطم طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو في بنجلاديش في مجمع تعليمي يضم كلية ومدرسة بالعاصمة دكا، إلى 27 شخصًا على الأقلّ.

وأوضح المساعد الخاص لكبير مستشاري شؤون الصحة بالهند سيد الرحمن، أن 27 شخصًا لقوا حتفهم، فيما أصيب 88 آخرًا بحروق، وكان من بين القتلى 25 طفلًا، إضافة إلى معلم وطيار.

يذكر أن الطائرة من طراز إف-7 بي.جي.آي، تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها في الساعة 1:06 مساءً بالتوقيت المحلي (07:06 بتوقيت جرينتش) أمس الاثنين من قاعدة كورميتولا الجوية في داكا خلال مهمة تدريبية روتينية.