السيسي يُشيد بمساعي ترامب نحو وقف إطلاق النار بغزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، استمرار مصر في جهودها المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، وتبادل الرهائن والمحتجزين، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وأشاد السيسي، خلال استقباله الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بمساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو وقف إطلاق النار، مؤكدًا أهمية إحياء مسار السلام والسعي لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للجمهورية، أن اللقاء شهد توافقاً حول ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، والسعي نحو حلول سياسية ومستدامة للأزمات الراهنة، بما يسهم في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي.

وفي سياق آخر ذو صلة، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن جهود مصرية صادقة لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مضيفًا، "نأمل التوصل قريبا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

وأكد ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة في ظل المجاعة التي يعانيها القطاع.

المصدر : وكالات