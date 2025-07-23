شكرا لقرائتكم خبر عن رغم ضغوط ترامب.. وزير الخزانة الأمريكي يستبعد استقالة جيروم باول والان نبدء بالتفاصيل

ترامب يشكك في باول

تفويض مزدوج للاحتياطي الفيدرالي

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه لا سبب يستدعي حاليًا استقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي) جيروم باول الذي يتعرض منذ أشهر عدة إلى ضغوط سياسية.وقال بيسنت في مقابلة أجرتها معه محطة فوكس بيزنس: "لا شيء يوحي لي حاليًا بأنه ينبغي عليه أن يستقيل".وتنتهي ولاية باول على رأس الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026، وهو لطالما أعلن أنه سيستمر في منصبه حتى انتهاء ولايته.بدت تصريحات وزير الخزانة الثلاثاء أشبه بتهدئة للموقف حيال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي تعرض لانتقادات كثيرة، خصوصا من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وجدد ترامب انتقاداته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي قائلًا: "هذا الرجل أحمق لا يفعل شيئًا سوى إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع للغاية، ومن المحتمل أنه يفعل ذلك لأسباب سياسية".وأضاف ترامب في تصريح من البيت الأبيض يوم الثلاثاء: "إنه يؤدي عملًا رهيبًا، لكن على أي حال سيرحل قريبًا".ويوم الاثنين، قال بيسنت إنه من الضروري "تفحّص مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي بشكل عام والتأكد من أنها فاعلة".وتابع: علينا أن نتساءل: هل نجحت المؤسسة في تنفيذ مهمتها؟وللاحتياطي الفيدرالي تفويض مزدوج يتمثل في إبقاء التضخم في الولايات المتحدة عند معدل يقارب 2% على المدى الطويل، مع تهيئة الظروف للحفاظ على أعلى مستوى توظيف.لكن، نظرًا إلى أن الهدف الثاني قد تحقق، ينصب تركير المؤسسة منذ أشهر عدة على التضخم، وقد أبقت معدلات الفائدة بين 4,25% و4,50%، مشيرة إلى أن الأسعار لم تتراجع على نحو مستدام إلى معدل التضخم السنوي المستهدف عند 2%.وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 2,7% في يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد تسجيله 2,4% في مايو مع ارتفاع تكاليف الطاقة.وفي الأسبوع الماضي لوّح ترامب بإقالة باول، لكنه بدا أنه تراجع في نهاية المطاف.