أ ف ب: رئيس وزراء اليابان يعتزم الاستقالة بعد الانتكاسة الانتخابية

يعتزم رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إعلان استقالته قريبا، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن إعلام محلي، بعد الانتكاسة الانتخابية التي تركت ائتلافه بدون أغلبية في مجلس الشيوخ في البرلمان.
وذكرت التقارير الإعلامية أن إيشيبا أبلغ المقربين منه بنيته التنحي عن منصبه، عقب إعلان اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان.
