باسيل: من الواضح أنّ هناك عملية تسييس جارية في ملف الاتصالات

اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى انه "من الواضح أنّ هناك عملية تسييس جارية في ملف الاتصالات".
ولفت الى اننا "نتحدث في ملفّات هدر تبلغ قيمتها 9 ملايين، في حين أنّني أتحدث عن ملفّات تفوق قيمتها المليارات. وقد تقدّمتُ بدعوى أمام ديوان المحاسبة حول وجود اختلاس أموال تتجاوز قيمتها مليار دولار، وقد أرفقتُ الدعوى بالمستندات اللازمة من عقود وتقارير".
واضاف "أنا رفعتُ هذا الملف إلى القضاء، وهو ملف واضح، والاختلاس فيه جليّ. وبصفتي وزيراً، تقدّمتُ بالادعاء رسمياً".
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