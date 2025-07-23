الجيش: تفكيك جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي في مزرعة بسطرة - حاصبيا

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أنه "ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على ​جهاز تجسس​ مموه ومزود بآلة تصوير كان قد وضعه العدو الإسرائيلي في مزرعة بسطرة - حاصبيا، كما عملت الوحدة على تفكيكه".

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى "الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم".