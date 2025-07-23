علمت "النشرة" من مصادر مطّلعة ان الطرح الجدّي الذي حمله معه السفير الاميركي توم بارّاك من لبنان، يقوم على اساس التدرّج في تنفيذ التسوية، بحيث يشترط لبنان وقف الاعتداءات الاسرائيلية بكل اشكالها، وانسحاب اسرائيل من نقطتين في البداية، من بين النقاط التي تحتلها في جنوب لبنان، مقابل ان تقوم الدولة اللبنانية ببت ملف حصرية السلاح، على مدى ستة اشهر. كما يتضمن الطرح اموراً تفصيلية اخرى.
وبإنتظار الجواب الاسرائيلي على هذا الطرح الذي تعاطى معه بارّاك بإيجابية، فإن التفاوض لا يزال قائماً، وسط انسجام بين رئاسات الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، والقوى السياسية المعنية، حول موقف لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": وقف الاعتداءات وطرح انسحاب إسرائيل من نقطتين اولاً و٦ اشهر لتسوية ملف السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.