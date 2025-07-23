السفير الفرنسي جال في مدينة صور واطلع على اوضاعها خلال لقاء تنموي في البلدية

زار ​سفير فرنسا في لبنان​ هيرفيه ماغرو بلدية صور على رأس وفد، حيث كان في إستقباله رئيس البلدية حسن دبوق ونائب الرئيس علوان شرف الدين وعدد من أعضاء البلدية.

وتأتي الزيارة ضمن اطار التنمية والإطلاع على احتياجات المدينة خصوصًا في موضوع إعادة الاعمار.

وتخلل الزيارة جولة على السوق القديم والحارات حيث اطلع على مشروع الارث الثقافي وما انجزته وكالة التنمية الفرنسية.

وشكر دبوق السفير الفرنسي والوفد المرافق على زيارتهم واهتمامهم الدائم في مدينة صور، وما قدموه من مشاريع إنمائية وما سيتم تقديمه مستقبلًا.