مجلس التعاون الخليجي دان مقترح الكنيست: سياسات الضم الإسرائيلية الخطيرة تهدد أمن المنطق

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشّديدَين لـ"مقترح كنيست قوّات الاحتلال الإسرائيليّة، بفرض السّيادة الإسرائيليّة بالقوّة على ​الضفة الغربية​ وغور الأردن".

وشدّد في بيان، على أنّ "هذا المقترح بنيّة فرض السّيادة بالقوّة، يؤكّد على سياسات الضمّ الخطيرة لقوّات الاحتلال الإسرائيليّة، الّتي باتت تهدّد أمن المنطقة، وتُعَدّ انتهاكًا صارخًا للقرارات الدّوليّة والأمميّة".

وأشار البديوي إلى أنّ "مثل هذه الخطوة غير المسؤولة، لن تؤدّي إلّا إلى تصعيد التوترات في المنطقة والعالم، وزيادة معاناة الشّعب الفلسطيني"، داعيًا ​المجتمع الدولي​ إلى "اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف أي إجراءات أحاديّة، من شأنها تهديد فرص السّلام الشّامل والعادل".

وجدّد التأكيد على "الموقف الثّابت لمجلس التعاون في دعم ​الشعب الفلسطيني​ الشّقيق وقضيّته العادلة، وحقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينيّة مستقلّة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشّرقيّة، والمبنيّة على قرارات الشّرعيّة الدّوليّة، ومبادرة السّلام العربيّة".